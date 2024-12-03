Чехия осудила насилие против протестующих в Грузии

Министерство иностранных дел Чехии осудило насилие против протестующих в Грузии и призвало руководство страны "изменить свой антидемократический курс".

Об этом говорится в заявлении МИД Чехии, передает "Европейская правда".

Как отметило ведомство, Чехия полностью поддерживает заявление топ-дипломата Европейского Союза Каи Каллас и нового еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос по Грузии.

В этом заявлении они выразили разочарование решением Грузии не продолжать переговоры о вступлении в ЕС.

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Поэтому, как акцентировало ведомство, Чехия решительно осуждает насилие против мирных протестующих, журналистов и представителей оппозиции.

МИД страны отметил, что Грузия является одной из приоритетных стран чешского сотрудничества в сфере развития и переходного периода, сосредоточенного на социальном секторе, развитии сельской местности, верховенстве права и общей поддержке гражданского общества и независимых средств массовой информации.

"Мы призываем грузинское руководство изменить свой антидемократический курс и принять всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с европейскими ценностями", – подчеркнули в ведомстве.

В заявлении добавили, что Чехия поддерживает народ Грузии и будет продолжать поддерживать грузинское гражданское общество и независимые СМИ, а также законные демократические и европейские стремления грузинского народа.

Как известно, в течение нескольких дней в Грузии продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о прекращении процесса евроинтеграции до 2028 года.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после разгона многотысячного протеста заявил, что в стране не будет реализован "сценарий Майдана". Акция в ночь на 2 декабря закончилась разгоном с задержаниями.

Грузинское представительство правозащитной организации Transparency International обвиняет грузинских силовиков в бесчеловечном обращении во время протестов.

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