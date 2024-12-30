Премьер Грузии обещает "сделать все" для улучшения отношений с США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что одним из главных внешнеполитических приоритетов "Грузинской мечты" является перезагрузка отношений с США.

Заявление грузинского премьера приводит Sova, сообщает "Европейская правда".

По его словам, для улучшения грузино-американских отношений, которые существенно ухудшились после ряда антизападных шагов власти Грузии, будет сделано "все возможное".

"Одним из наших главных внешнеполитических приоритетов является восстановление отношений с Соединенными Штатами, для чего мы сделаем все возможное", – отметил Кобахидзе.

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Он добавил, что у грузинского правительства "есть абсолютная открытость и готовность к этому".

"И мы надеемся, что при новой администрации (США – Ред.) мы увидим эффективные шаги", – резюмировал глава грузинского правительства.

Как известно, 27 декабря Министерство финансов США ввело санкции против почетного президента партии власти Грузии.

На это Кобахидзе заявил, что санкции США против Иванишвили ничего не меняют и являются "наградой за защиту интересов" Грузии.

Также Госдеп США объявил о запрете выдачи виз 20 лицам, причастным к подавлению демократии в Грузии, среди них – чиновники и депутаты.

На прошлой неделе под санкции США попали министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и заместитель руководителя департамента специальных задач МВД Мирза Кезевадзе.