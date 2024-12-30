Литва и Rheinmetall подписали договор о строительстве оружейного завода

Немецкий гигант оборонной промышленности Rheinmetall и две литовские государственные компании: предприятие энергетической группы Epso-G Epso-G Invest и оружейный завод в Гирайте, – подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП), которое будет реализовывать проект завода по производству 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов в Байсогали, предварительная стоимость которого составляет 260 млн евро.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщает LRT.

После подписания сторонами окончательного договора больше не осталось препятствий для строительства завода.

Согласно договору, Rheinmetall будет принадлежать 51%, Epso-G Invest – 48%, а оружейному заводу в Гирайте – 1% акций Rheinmetall Defence Lithuania, сообщили журналистам в понедельник в Epso-G.

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"Подписав соглашение, все стороны обязались внести ожидаемую долю в реализацию проекта", – сказал представитель Epso-G Гедиминас Петраускас.

По его словам, предварительная стоимость проекта может еще измениться в зависимости от хода его реализации. Максимальная стоимость проекта пока оценивается примерно в 300 млн евро.

Представитель Epso-G не назвал конкретные взносы акционеров, но, по оценкам, Rheinmetall должен будет вложить не менее 133 млн евро, Epso-G Invest – около 125 млн евро, а оружейный завод в Гирайте – около 2,6 млн евро.

По словам Петраускаса, завод должен быть построен в течение двух лет – до конца 2026 года. Конкретная дата начала строительства пока неизвестна.

"Все стороны сделают все возможное, чтобы проект был реализован как можно быстрее, но запланированный срок – около двух лет (с момента подписания договора). Это прописано в договоре", – сказал Петраускас.

Ранее сообщалось, что Литва будет иметь 49% акций в совместном предприятии с немецким оборонным гигантом Rheinmetall, которое будет заниматься производством артиллерийских боеприпасов, а немецкая компания будет владеть 51%.

Rheinmetall планирует начать производство 155-мм артиллерийских боеприпасов в Литве в середине 2026 года.

Немецкая компания хочет инвестировать более 180 млн евро в завод и создать не менее 150 новых рабочих мест.

Напомним, 16 апреля Литва подписала меморандум о взаимопонимании с Rheinmetall, который закладывает основу строительства завода по производству артиллерийских боеприпасов.