Советник Байдена назвал приоритет США в Сирии после падения режима Асада

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что США будут работать над защитой от террористической угрозы, которая может поступить от Сирии после внезапного свержения там режима Башара Асада.

Об этом он сказал ABC News, сообщает "Европейская правда".

Салливан назвал "хорошим" для Соединенных Штатов и мира, что "диктатор-убийца, чья семья правила Сирией железной рукой полвека, ушел".

Он, однако, повторил предупреждение президента Джо Байдена о том, что существует реальный риск того, что "террористы, джихадисты и другие люди, которые не заботятся о наилучших интересах Соединенных Штатов, могут воспользоваться этим".

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"Мы принимаем меры, чтобы справиться с этим, и мы готовы работать с любым в Сирии, кто хочет стабильного, инклюзивного, демократического будущего для этой страны", – отметил советник президента США.

Он подчеркнул, что сейчас приоритетом США является "защита Соединенных Штатов Америки от возобновления террористической угрозы", исходящей из Сирии.

"Это означает сдерживание ИГИЛ. Не дайте им этим воспользоваться. Кроме того, приоритетом является обеспечение безопасности и стабильности наших друзей в регионе – Израиля, Иордании, Ирака, Ливана – чтобы эти страны не пострадали от любых насильственных побочных эффектов того, что происходит в Сирии", – отметил Салливан.

Ранее в Белом доме назвали "открытым вопросом " то, кто сейчас взял на себя руководство в Сирии.

Также в США заявили, что сотрудничают с несколькими другими странами на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить попадание химического оружия, которым владеет режим Асада, в чужие руки.

Тем временем Центральное командование США объявило, что в воскресенье нанесло "десятки высокоточных авиаударов", направленных на ликвидацию лагерей ИГИЛ в центральной Сирии.