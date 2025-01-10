Палата представників США підтримала санкції проти Міжнародного кримінального суду

У четвер Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про введення санкцій проти посадових осіб Міжнародного кримінального суду (МКС) – у відповідь на видачу судом ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Законодавство закликає "найрішучішим чином засуджувати ордери на арешт ізраїльських посадовців". Документ передбачає санкції щодо суду за "будь-які спроби розслідувати, заарештувати, затримати або переслідувати будь-яку особу, що перебуває під захистом Сполучених Штатів та їхніх союзників". Санкції включають заборону на операції з американською власністю, а також блокування та анулювання віз.

Минулого року МКС видав ордери на арешт Нетаньягу, колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта та високопосадовця ХАМАС, звинувативши їх у воєнних злочинах під час і після нападу на Ізраїль під проводом ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

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Переслідування МКС Нетаньягу викликало негативну реакцію з боку республіканців і демократів у Конгресі. Очікується, що далі законопроєктом займеться Сенат, очолюваний Республіканською партією.

У Конгресі зберігається широка двопартійна підтримка військової допомоги Ізраїлю з боку США, але пильна увага до підтримки США війни Ізраїлю проти ХАМАС посилилася в міру загострення гуманітарної кризи в Газі. Це питання стало причиною розколу в Демократичній партії, оскільки прогресисти дуже критично ставляться до ізраїльського уряду.

Нетаньягу назвав рішення МКС антисемітським, а звинувачення суду – "абсурдними і неправдивими". Найближчі союзники Ізраїлю, в тому числі США, також засудили ордери на арешт. США заявили, що "принципово відкидають" рішення МКС.

Своєю чергою угорський прем'єр Віктор Орбан пообіцяв не виконувати ордери на арешт, а в Британії відмовились повідомляти, чи планують арештовувати Нетаньягу.

Читайте статтю "ЄвроПравди" про те, чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні.