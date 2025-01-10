Палата представителей США поддержала санкции против Международного уголовного суда

В четверг Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о введении санкций против должностных лиц Международного уголовного суда (МУС) – в ответ на выдачу судом ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Законодательство призывает "самым решительным образом осуждать ордера на арест израильских чиновников". Документ предусматривает санкции в отношении суда за "любые попытки расследовать, арестовать, задержать или преследовать любое лицо, находящееся под защитой Соединенных Штатов и их союзников". Санкции включают запрет на операции с американской собственностью, а также блокирование и аннулирование виз.

В прошлом году МУС выдал ордера на арест Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта и высокопоставленного чиновника ХАМАС, обвинив их в военных преступлениях во время и после нападения на Израиль под руководством ХАМАС 7 октября 2023 года.

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Преследование МКС Нетаньяху вызвало негативную реакцию со стороны республиканцев и демократов в Конгрессе. Ожидается, что дальше законопроектом займется Сенат, возглавляемый Республиканской партией.

В Конгрессе сохраняется широкая двухпартийная поддержка военной помощи Израилю со стороны США, но пристальное внимание к поддержке США войны Израиля против ХАМАС усилилось по мере обострения гуманитарного кризиса в Газе. Этот вопрос стал причиной раскола в Демократической партии, поскольку прогрессисты очень критично относятся к израильскому правительству.

Нетаньяху назвал решение МУС антисемитским, а обвинения суда – "абсурдными и ложными". Ближайшие союзники Израиля, в том числе США, также осудили ордера на арест. США заявили, что "принципиально отвергают" решение МУС.

В свою очередь венгерский премьер Виктор Орбан пообещал не выполнять ордера на арест, а в Британии отказались сообщать, планируют ли арестовывать Нетаньяху.

Читайте статью "ЕвроПравды" о том, почему ордер МУС на арест премьера Нетаньяху бьет также по Украине.