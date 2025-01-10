"Украинский легион" в Польше пополняется, среди новобранцев впервые есть женщины

Вторая группа украинцев, проживающих за рубежом, подписала контракты в Люблине и начала подготовку в Польше в составе "Украинского легиона" – впервые к нему присоединились и женщины.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает "Европейская правда".

Как рассказали в оборонном ведомстве, большинство новых добровольцев "Украинского легиона" проживают в Польше, но также есть граждане Украины из Дании, Чехии, Германии, Литвы и других стран Европы.

На этот раз к подразделению впервые присоединились женщины, которые выбрали специальности, связанные с медициной и связью.

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В Минобороны отметили, что в целом рекрутинговый центр "Украинского легиона" получил уже около 1300 заявлений на прохождение службы.

"Сегодня мы приняли в ряды подразделения больше рекрутов, чем в ноябре. Это свидетельствует о росте доверия наших граждан к этой инициативе. К нам идут мотивированные люди, осознающие свой выбор", – рассказал представитель командования подразделения подполковник Петр Горкуша.

Как рассказали в оборонном ведомстве, после подписания контрактов группа добровольцев отправилась в один из учебно-тренировочных центров Вооруженных сил Польши для прохождения базовой военной подготовки.

Обучение будет проходить под руководством польских инструкторов с использованием современного вооружения стран НАТО.

Напомним, создание "Украинского легиона" в Польше было предусмотрено соглашением по безопасности между двумя странами.

В середине ноября сообщалось, что общее количество заявок в Украинский легион в Польше выросло до 600.