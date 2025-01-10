Швейцарія вимагає відповідей від Ірану після смерті мандрівника у в'язниці

Швейцарія зажадала від влади Ірану більше інформації після того, як швейцарський громадянин помер у в'язниці.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на заяву Міністерства закордонних справ країни, передає "Європейська правда".

Як відомо, нещодавно в Ірані за невідомих обставин загинув в ув’язненні громадянин Швейцарії, якому закидали шпигунство.

Міністерство закордонних справ Швейцарії заявило в п'ятницю, 10 січня, що воно було поінформоване Іраном про арешт 64-річного чоловіка "за підозрою в шпигунстві" 10 грудня.

Реклама:

Він подорожував Іраном як турист і не проживав у Швейцарії майже 20 років, заявили в міністерстві, додавши, що він жив на півдні Африки.

Як передає агентство, посольство Швейцарії в Тегерані намагалося отримати більше інформації і поговорити з чоловіком, але запит був відхилений через триваюче в Ірані розслідування.

"Швейцарія вимагає від іранської влади надати детальну інформацію про причини його арешту і провести повне розслідування обставин його смерті", – йдеться в заяві міністерства.

Швейцарське відомство заявило, що домагається репатріації тіла чоловіка, і це очікується в найближчі кілька днів.

Водночас Італії 9 січня вдалося повернути додому журналістку Чечилію Сала, яку затримали під час зйомок репортажу у Тегерані.

В МЗС Франції нещодавно застерегли своїх громадян від поїздок до Ірану, нагадавши, що Парижу досі не вдалося звільнити трьох затриманих там французів.