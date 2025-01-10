Немецкие университеты уходят из X после разговора Маска с лидером "АдН"

Десятки университетов и исследовательских учреждений Германии и Австрии объявили о намерении прекратить свое присутствие в соцсети X (Twitter) в знак протеста против разговора Илона Маска с лидером "Альтернативы для Германии" Алисой Вайдель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В своем заявлении более 60 научных и исследовательских учреждений Германии и Австрии, в которые входят некоторые из самых престижных университетов ФРГ, заявили, что X (Twitter) ведет курс, который противоречит их принципам.

"Выход является следствием несовместимости нынешней ориентации платформы с фундаментальными ценностями вовлеченных институтов: беспристрастностью, научной добродетелью, прозрачностью и демократическим дискурсом", – говорится там.

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В заявлении также сказано, что алгоритм X (Twitter) усиливает распространение правопопулистского контента, ограничивая другие взгляды, что делает любое дальнейшее использование платформы неприемлемым.

Немецкое правительство в свою очередь заявило, что X (Twitter) и другие социальные сети используют алгоритмы, которые не способствуют "спокойному, объективному и сбалансированному дискурсу, а наоборот, имеют тенденцию к возбуждению и поляризации".

Пресс-секретарь правительства ФРГ заявила, что правительство ведет постоянную дискуссию о том, стоит ли оставлять платформу, но решило пока остаться, учитывая широкую аудиторию.

Напомним, в последние недели Илон Маск активно комментирует политическую ситуацию в европейских странах и прямо призывает к отставке глав правительств Великобритании и Германии.

Накануне Маск провел разговор с лидером ультраправой "Альтернативы для Германии" Алисой Вайдель на платформе X, во время которого критиковали "левачество" в немецком образовании и бюрократию.

В связи с этим в Бундестаге начали проверку на предмет возможного незаконного пожертвования в пользу "АдГ".

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