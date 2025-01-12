В Минобороны Польши объяснили, почему они против отправки войск в Украину

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил отправку миротворцев в Украину после войны с Россией.

Об этом он сказал Financial Times, передает "Европейская правда".

Косиняк-Камыш считает, что страны, граничащие с Россией не должны появляться в Украине со своими войсками.

"Когда появится мирный план, мы обсудим его, но пограничные государства не должны никоим образом появляться со своими войсками в Украине, потому что я считаю, что в рамках НАТО должно быть большее распределение бремени и диверсификация", – подчеркнул глава польского Минобороны.

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Отдельно он также заявил, что Варшава поддерживает требование избранного американского президента Дональда Трампа к странам НАТО тратить 5% ВВП на оборону, даже если некоторым членам Альянса понадобится 10 лет, чтобы достичь этой цели.

Напомним, президент Владимир Зеленский признал, что на встречах в Брюсселе в декабре обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России, и сказал, что уже "видит позитив" от некоторых лидеров.

Представитель по вопросам безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС Родерих Кизеветтер считает, что Германия как государство с крупнейшей в ЕС экономикой должна принять участие в миротворческой миссии в Украине, если таковая будет сформирована после завершения войны.

Также недавно сообщалось, что в ближайшие недели премьер Британии Кир Стармер посетит Украину, чтобы обсудить возможность развертывания там международных миротворческих сил после завершения войны с Россией.