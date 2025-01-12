Польща підтримує заклик Трампа до збільшення витрат на оборону НАТО до 5% ВВП

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава підтримує вимогу обраного американського президента Дональда Трампа до країн НАТО витрачати 5% ВВП на оборону, навіть якщо деяким членам Альянсу знадобиться 10 років, щоб досягти цієї мети.

Про це він сказав Financial Times, передає "Європейська правда".

Як зазначає газета, Косіняк-Камиш сказав, що його країна "може стати трансатлантичною сполучною ланкою між цим викликом, поставленим президентом Трампом, і його реалізацією в Європі".

Відомо, що напередодні свого повернення до Білого дому Трамп посилив тиск на членів НАТО з вимогою збільшити витрати на свої збройні сили. Косіняк-Камиш вважає, що нова мета є "важливим тривожним сигналом" для Альянсу.

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"Досягнення мети Трампа займе ще одне десятиліття, але я думаю, що його не варто критикувати за те, що він поставив дійсно амбітну мету, тому що в іншому випадку деякі країни продовжать дебати про те, чи дійсно потрібні більші витрати", – акцентував очільник МІноборони Польщі.

Зауважимо, після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, Польща подвоїла свої оборонні витрати і замовила на мільярди доларів переважно американську та південнокорейську зброю.

Косіняк-Камиш каже, що уряд Польщі не мав іншого виходу, враховуючи близькість країни до Росії.

"Ми купили багато, але наше місце на карті робить інвестиції і закупівлю обладнання просто необхідними", – наголосив він.

Очільник оборонного відомства Польщі наголосив, що ЄС має можливості для перерозподілу грошей. За словами міністра, його пріоритетом є забезпечення виділення 100 млрд євро на оборону в найближчі роки, включно з перенаправленням невикористаних коштів зі спільного фонду відновлення після пандемії на 800 млрд євро, який закінчується наступного року.

"Якщо ми можемо дозволити собі влізти в борги, щоб відбудуватись після COVID, то ми обов’язково повинні знайти гроші, щоб захистити себе від війни", – підсумував Косіняк-Камиш.

Восени Косіняк-Камиш заявив, що оборонні витрати Польщі, які планують на 2025 рік, стануть рекордними і сягатимуть 4,7% ВВП.

Днями Трамп підтвердив, що вважає необхідним для членів НАТО витрачати на оборону 5% ВВП.

Перед тим генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзникам час думати про вищі за 2% ВВП витрати на оборону незалежно від "фактора Трампа", оскільки поточного рівня витрат у майбутньому буде недостатньо для того, щоб почуватись у безпеці.