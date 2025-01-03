В опозиції Німеччини виступили за розгортання німецьких миротворців в Україні

Речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер вважає, що Німеччина як держава з найбільшою у ЄС економікою повинна взяти участь у миротворчій місії в Україні, якщо така буде сформована після завершення війни.

Про це повідомило видання Schwäbische Zeitung, пише "Європейська правда".

Кізеветтер наголосив, що як країна з найсильнішою економікою в Європі, Німеччина повинна бути готова зробити великий внесок у миротворчість і європейську архітектуру безпеки.

На його думку, Німеччина зобов'язана втрутитися в ситуацію в Україні "у відповідний час з добре оснащеними військами", а виключити такий варіант було б необачно.

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Водночас, за його словами, залучення німецьких миротворців мало би відбуватися в рамках спільних дій ЄС і НАТО.

"Миротворчі сили є ефективними і реалістичними з огляду на наші обмежені матеріальні і людські ресурси в Європі, якщо миротворчість може бути інтегрована в європейську і трансатлантичну архітектуру безпеки і, таким чином, в НАТО, оскільки ядерна парасолька тоді буде поширюватися і на Україну", – заявив Кізеветтер.

Більшість німців, а саме 54%, підтримали б розгортання міжнародних миротворчих сил в Україні у разі припинення вогню, згідно з опитуванням інституту Yougov. Проте лише 23% підтримують залучення німецьких солдатів – 33% не хочуть бачити їх в Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський визнав, що на зустрічах у Брюсселі у грудні обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії, та сказав, що вже "бачить позитив" від деяких лідерів.