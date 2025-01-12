Німецькі ультраправі створюють нове молодіжне крило

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" заснувала нову молодіжну партійну організацію після того, як попередню офіційно класифікували як правоекстремістську.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

На партійному з’їзді "Альтернатива для Німеччини" двома третинами голосів схвалила заснування нового молодіжного крила та необхідні зміни до статуту партії.

Нова молодіжна організація, яка ймовірно отримає назву "Патріотична молодь", має замінити "Молодіжну альтернативу" (Junge Alternative), яку Федеральний офіс із захисту конституції класифікував як явно правоекстремістську.

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Ще одна мета цього кроку, окрім "відхреститись" від іміджевих проблем "Молодіжної альтернативи" – створити більш підконтрольну партії молодіжну організацію, оскільки "Молодіжна альтернатива" була відносно незалежною і партійне керівництво не могло безпосередньо контролювати її.

У "Молодіжній альтернативі" до батьківської партії мали належати лише члени правління. У новій організації усі, хто вступає до її лав, повинні бути членами "АдН".

Нагадаємо, під час земельних виборів цієї осені "АдН" у Бранденбурзі опинилась під розслідуванням за створену ШІ пісню із закликом до депортацій.

У передвиборчій програмі "Альтернатива для Німеччини" пропонує вихід країни з ЄС, Паризької кліматичної угоди та валюти євро. Нещодавно її лідерка заявила, що хоче запустити заморожений російський газопровід "Північний потік".

Партію відкрито підтримує американський мільярдер Ілон Маск.