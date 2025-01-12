Немецкие ультраправые создают новое молодежное крыло

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" основала новую молодежную партийную организацию после того, как предыдущую официально классифицировали как правоэкстремистскую.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

На партийном съезде "Альтернатива для Германии" двумя третями голосов одобрила создание нового молодежного крыла и необходимые изменения в устав партии.

Новая молодежная организация, которая вероятно получит название "Патриотическая молодежь", должна заменить "Молодежную альтернативу" (Junge Alternative), которую Федеральный офис по защите конституции классифицировал как явно правоэкстремистскую.

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Еще одна цель этого шага, кроме "откреститься" от имиджевых проблем "Молодежной альтернативы" – создать более подконтрольную партии молодежную организацию, поскольку "Молодежная альтернатива" была относительно независимой и партийное руководство не могло непосредственно контролировать ее.

В "Молодежной альтернативе" к родительской партии должны были принадлежать только члены правления. В новой организации все, кто вступает в ее ряды, должны быть членами "АдГ".

Напомним, во время земельных выборов этой осенью "АдН" в Бранденбурге оказалась под расследованием за созданную ИИ песню с призывом к депортации.

В предвыборной программе "Альтернатива для Германии" предлагает выход страны из ЕС, Парижского климатического соглашения и валюты евро. Недавно ее лидер заявила, что хочет запустить замороженный российский газопровод "Северный поток".

Партию открыто поддерживает американский миллиардер Илон Маск.