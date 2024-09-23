"АдН" у Бранденбурзі – під розслідуванням за створену ШІ пісню із закликом до депортацій

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у Бранденбурзі опинилася під розслідуванням через суперечливу пісню про депортації, яку створили за допомогою штучного інтелекту і увімкнули на партійному заході.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

"АдН", яка здобула друге місце на земельних виборах у Бранденбурзі, з незначним відривом від переможців СДПН, у день виборів мала програму заходів для членів партії та її прихильників. Один з використаних там музичних треків став приводом для розслідування.

Пісню із закликами "депортувати усіх" принесли на заходи партії активісти молодіжного крила "АдН", згенерувавши її за допомогою штучного інтелекту. До неї створили також відеоряд, де на депортаційному рейсі зображені світловолосі й блакитноокі пілоти й стюардеси, а пасажири, яких депортують – темношкірі.

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Migranten und Flüchtlinge sind Teil der Bevölkerung. Diese Forderung stachelt zum Hass auf und fordert zu Gewalt– oder Willkürmaßnahmen (millionenfache Abschiebungen) auf.

Ich habe die Verantwortlichen der AfD nach § 130 StGB angezeigt. https://t.co/KLgIO2cKJe – Volker Beck 🐋 🇺🇦🇮🇱🎗️ (@Volker_Beck) September 22, 2024

Лідерка молодіжного крила "АдН" у Бранденбурзі та інші танцювали під трек і багато підспівували.Також на захід принесли банер із закликом до "мільйона депортацій".

Sean Gallup / Getty Images

Ніхто з верхівки політсили не дистанціювався від того, що відбувалося, а регіональний лідер "АдН" Рене Шпрінглер заявив у коментарях ЗМІ, що це "частина молодіжної культури" і він не бачить ніякої проблеми.

Коли кадри з заходу опинилися в мережі, політик від "Зелених" Фолькер Бек висловив обурення та заявив, що подасть заяву до правоохоронних органів. Поліція Бранденбурга почала розслідування.

Нагадаємо, "АдН" у Бранденбурзі вже під наглядом Офісу із захисту конституції як правоекстремістська, а шістьох її земельних депутатів включно з "першим номером" Гансом-Крістофом Берндтом вважають підтвердженими правоекстремістами.

У Тюрингії ультраправа "Альтернатива для Німеччини" здобула 32,8% голосів і вперше в історії перемогла на земельних виборах. Її найближчий суперник – консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС) – набрав лише 23,6%.

У Саксонії незначну перевагу здобув ХДС з 31,9%, "АдН" друга з 30,6%. Крім того, після уточнення результатів ультраправі втратили меншість, яка могла б блокувати утворення коаліції без них.