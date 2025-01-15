Держсекретар США розповів про наступні кроки після досягнення угоди про перемир'я в Газі

Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів у середу про те, як, на його думку, будуть розвиватися події у перші дні після припинення вогню у секторі Гази і звільнення заручників.

Про це він сказав в інтерв'ю Крістіан Аманпур з CNN незадовго до того, як стало відомо про досягнення угоди щодо Гази, пише "Європейська правда".

За словами Блінкена, по-перше, відбудеться припинення вогню.

"ХАМАС, Ізраїль припиняють вогонь. Ізраїль відводить свої війська. Починають звільняти заручників. Ув'язнені виходять з ізраїльських в'язниць і повертаються назад. І ми різко збільшуємо гуманітарну допомогу людям, які так відчайдушно її потребують", – сказав він, додавши, що все це відбувається протягом шести тижнів.

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Блінкен зазначив, що за цей час "ми повинні домовитися про домовленості, щоб досягти постійного припинення вогню... Щоб Ізраїль вивів усі свої війська з Гази, щоб ХАМАС не повернувся, і щоб були створені необхідні механізми управління, відновлення безпеки, щоб Газа могла рухатися далі.

Блінкен сказав, що над механікою постійного припинення вогню працювали "протягом останніх шести-семи місяців, інтенсивно, але тихо, з арабськими партнерами та іншими сторонами".

Раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення бойових дій в Газі та обмін ізраїльських заручників на палестинських в'язнів.

Ще до офіційного підтвердження угоди її прокоментував обраний президент США Дональд Трамп, пізніше заявивши, що без його перемоги в листопаді 2024 року вона була б неможливою.

Водночас офіс премʼєр-міністра Ізраїлю заявив, що переговорники ще узгоджують окремі пункти угоди, але там сподіваються на завершення цього процесу в найближчі години.

Європейська комісарка з питань Середземноморʼя Дубравка Шуїця привітала досягнення угоди про припинення вогню і звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС.