Госсекретарь США рассказал о следующих шагах после достижения соглашения о перемирии в Газе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал в среду о том, как, по его мнению, будут развиваться события в первые дни после прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников.

Об этом он сказал в интервью Кристиан Аманпур с CNN незадолго до того, как стало известно о достижении соглашения по Газе, пишет "Европейская правда".

По словам Блинкена, во-первых, произойдет прекращение огня.

"ХАМАС, Израиль прекращают огонь. Израиль отводит свои войска. Начинают освобождать заложников. Заключенные выходят из израильских тюрем и возвращаются обратно. И мы резко увеличиваем гуманитарную помощь людям, которые так отчаянно в ней нуждаются", – сказал он, добавив, что все это происходит в течение шести недель.

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Блинкен отметил, что за это время "мы должны договориться о договоренностях, чтобы достичь постоянного прекращения огня... Чтобы Израиль вывел все свои войска из Газы, чтобы ХАМАС не вернулся, и чтобы были созданы необходимые механизмы управления, восстановления безопасности, чтобы Газа могла двигаться дальше.

Блинкен сказал, что над механикой постоянного прекращения огня работали "в течение последних шести-семи месяцев, интенсивно, но тихо, с арабскими партнерами и другими сторонами".

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении боевых действий в Газе и обмене израильских заложников на палестинских заключенных.

Еще до официального подтверждения соглашения его прокомментировал избранный президент США Дональд Трамп, позже заявив, что без его победы в ноябре 2024 года оно было бы невозможным.

В то же время офис премьер-министра Израиля заявил, что переговорщики еще согласовывают отдельные пункты соглашения, но там надеются на завершение этого процесса в ближайшие часы.

Европейский комиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица приветствовала достижение соглашения о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС.