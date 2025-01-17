В Гамбурге тысячи людей протестовали против приезда лидера немецких ультраправых

Около 16 тысяч человек встречали протестом лидера "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель в Гамбурге, куда она приехала на партийное событие в стенах мэрии.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Вечером 16 января Вайдель должна была выступать на партийном событии в мэрии Гамбурга. В связи с ее приездом анонсировали акцию протеста, люди начали собираться возле главного железнодорожного вокзала и пошли оттуда шествием в направлении мэрии.

marcus Brandt / dpa

Полиция сначала ожидала около 2 тысяч участников, однако под конец вечера сообщили, что их было более 16 тысяч.

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Возле мэрии демонстрация остановилась перед установленными полицией заграждениями.

Участники принесли плакаты с лозунгами от "Защитим демократию" и "Никакого пространства для нацизма" до ультралевых лозунгов об "отмене капитализма". Активисты скандировали, среди прочего, "Весь Гамбург ненавидит "АдГ". Кроме единичных попыток сдвинуть заграждение перед мэрией, событие прошло без инцидентов.

marcus Brandt / dpa

На само выступление Вайдель в мэрии пришло около тысячи гостей. Поскольку для всех не хватало места в главном зале, их развели в несколько больших залов и запустили трансляцию на экранах.

В своей речи она пожаловалась на "толпы бандитов, которых защищает мэр Гамбурга", и провела параллели между тем, как ее встретили в саксонском городе Риза, и преследованием нацистами инакомыслящих.

Из-за приезда Вайдель в Гамбурге дежурили около 1500 правоохранителей с водометами. Более 600 из них прибыли из других частей страны.

Демонстрация и меры безопасности вызвали многочисленные перекрытия дорог и пробки.

Напомним, "Альтернативу для Германии" открыто поддержал американский миллиардер Илон Маск, приближенный к Дональду Трампу. Он также провел разговор с Алис Вайдель в своем X (Twitter).