СМИ узнали, какими будут первые решения Трампа

Среди первых решений избранного президента США Дональда Трампа будут восстановление федеральной смертной казни, а также изменения в официальные документы, требующие указания пола граждан в соответствии с тем, который был определен при рождении.

Об этом сообщили журналистам представители новой администрации, передает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Как рассказали представители новой администрации, после вступления в должность Трамп планирует восстановить федеральную смертную казнь, которую приостановила администрация Джо Байден.

По словам собеседников, республиканец потребует, чтобы в официальных документах США, таких как паспорта, указывался пол граждан, определенный при рождении.

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Среди первых указов Трампа будет также отмена инициатив по разнообразию, равенству и инклюзивности в федеральном правительстве.

В то же время, новая администрация не будет немедленно вводить новые тарифы. Представитель администрации отметил, что вместо этого Трамп поручил федеральным агентствам оценить торговые отношения США с Китаем, Канадой и Мексикой.

В контексте смертной казни стоит напомнить, что в июле 2021 года генеральный прокурор США Меррик Гарланд выпустил меморандум о введении временного моратория на смертную казнь на федеральном уровне. В документе говорилось о необходимости пересмотра политики и процедур в отношении смертной казни.

Отметим, еще в конце декабря 2024 года Трамп заявил, что будет бороться с "гендерным безумием". Также он в начале января объявил, что создаст Службу внешних доходов для сбора поступлений от масштабных тарифов, которые он пообещал ввести.

Как информировали, 20 января Трамп и первая леди Мелания Трамп прибыли в Белый дом для традиционного послеобеденного чая с супругами Джо и Джилл Байден.

По прибытии Трампов в Белый дом Байден встретил их словами: "Добро пожаловать домой".

По данным СМИ, избранный президент США в своей инаугурационной речи будет призывать к "революции здравого смысла".