У Німеччині вважають, що країна має залишатися на шляху "зеленої" енергетики, попри дії Трампа

Міністр економіки і кліматичних питань Роберт Габек, який є співлідером німецьких "Зелених", заявив, що дотримання планів зростання "зеленої" енергетики є найкращою відповіддю президенту США Дональду Трампу після "фатального" кроку щодо виходу з Паризької кліматичної угоди.

Про це він сказав, виступаючи на щорічній енергетичній конференції Handelsblatt в Берліні, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Габек заявив, що Німеччина повинна "вивести власні технології на перший план".

Міністр економіки і кліматичних питань зауважив, що самодостатність коштом внутрішньої "зеленої" енергетики залишається найкращою відповіддю на залежність від імпорту енергоресурсів і високі ціни, особливо в умовах скорочення поставок російського газу до Європи після вторгнення в Росії Україну в 2022 році.

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Також, як передає агентство, Габек закликав парламент ухвалити законопроєкт, який надасть більше цифрового контролю над розширенням потужностей відновлюваної енергетики, щоб допомогти стримати зростання витрат і знизити споживчі рахунки.

За його словами, ще один незавершений план – ринок електроенергії – також є пріоритетом. В іншому випадку вугільні електростанції, які забезпечують стабільне постачання, будуть змушені працювати після запланованої дати відключення у 2030 році.

У 2020 році в Німеччині частка "зеленої" енергії серед спожитої за півріччя вперше перевищила 50%.

А частка відновлюваних джерел у виробництві електроенергії в Німеччині за 2023-й становила 55%, позначивши перший рік, коли цей показник перевищив 50%.

Новий президент США Дональд Трамп здійснив обіцяний шквал виконавчих рішень у перший день вступу на посаду, скасувавши десятки рішень свого попередника Джо Байдена.

Серед іншого, Трамп наказав вийти зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди – в уряді Німеччини висловили стурбованість таким "турборішеннями".