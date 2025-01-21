В Германии считают, что страна должна оставаться на пути "зеленой" энергетики, несмотря на действия Трампа

Министр экономики и климатических вопросов Роберт Хабек, сопредседатель немецких "Зеленых", заявил, что соблюдение планов роста "зеленой" энергетики является лучшим ответом президенту США Дональду Трампу после "рокового" шага по выходу из Парижского климатического соглашения.

Об этом он сказал, выступая на ежегодной энергетической конференции Handelsblatt в Берлине, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Хабек заявил, что Германия должна "вывести собственные технологии на первый план".

Министр экономики и климатических вопросов отметил, что самодостаточность за счет внутренней "зеленой" энергетики остается лучшим ответом на зависимость от импорта энергоресурсов и высокие цены, особенно в условиях сокращения поставок российского газа в Европу после вторжения в Россию Украины в 2022 году.

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Также, как передает агентство, Хабек призвал парламент принять законопроект, который предоставит больше цифрового контроля над расширением мощностей возобновляемой энергетики, чтобы помочь сдержать рост расходов и снизить потребительские счета.

По его словам, еще один незавершенный план – рынок электроэнергии – также является приоритетом. В противном случае угольные электростанции, которые обеспечивают стабильное снабжение, будут вынуждены работать после запланированной даты отключения в 2030 году.

В 2020 году в Германии доля "зеленой" энергии среди потребленной за полугодие впервые превысила 50%.

А доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии в Германии за 2023-й составила 55%, обозначив первый год, когда этот показатель превысил 50%.

Новый президент США Дональд Трамп осуществил обещанный шквал исполнительных решений в первый день вступления в должность, отменив десятки решений своего предшественника Джо Байдена.

Среди прочего, Трамп приказал выйти из состава Всемирной организации здравоохранения и Парижского климатического соглашения – в правительстве Германии выразили обеспокоенность таким "турборешением".