У ЄС сподіваються, що рішення США про вихід з ВООЗ не остаточне

Європейська комісія сподівається, що рішення президента США Дональда Трампа про вихід зі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) ще може бути переглянуте.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Ева Грнчиржова під час брифінгу у Брюсселі 21 січня, передає кореспондент "Європейської правди".

У Єврокомісії вважають, що адміністрація Трампа ще може змінити рішення про вихід з ВООЗ.

"Ми сподіваємося, що оголошення (про вихід з ВООЗ) все ще перебуває на розгляді", – заявила Грнчиржова.

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Речниця підкреслила, що "щоб бути стійкими до глобальних загроз у сфері охорони здоров'я, необхідно підтримувати глобальну співпрацю у цій сфері".

"Ми із занепокоєнням сприйняли заяву про вихід з ВООЗ Сполученими Штатами. Ми віримо, що адміністрація США розгляне все це перед офіційним виходом", – сказала вона.

Наразі ЄС уважно аналізує разом з іншими партнерами проблеми з фінансуванням ВООЗ, які виникнуть після можливого виходу США з організації, повідомила речниця.

"Ми закликаємо всіх членів ВООЗ вирішити цю проблему і посилити зобов'язання щодо забезпечення передбачуваного і гнучкого фінансування ВООЗ", – наголосила вона.

Нагадаємо, новий президент США Дональд Трамп здійснив обіцяний шквал виконавчих рішень у перший день вступу на посаду, скасувавши десятки рішень свого попередника Джо Байдена.

Серед іншого, Трамп наказав вийти зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я, що вже викликало занепокоєння Німеччини.

Також Трамп призупинив зовнішню допомогу США на 90 днів для перегляду програм.