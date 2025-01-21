В ЕС надеются, что решение США о выходе из ВОЗ не окончательное

Европейская комиссия надеется, что решение президента США Дональда Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще может быть пересмотрено.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Эва Грнчиржова во время брифинга в Брюсселе 21 января, передает корреспондент "Европейской правды".

В Еврокомиссии считают, что администрация Трампа еще может изменить решение о выходе из ВОЗ.

"Мы надеемся, что объявление (о выходе из ВОЗ) все еще находится на рассмотрении", – заявила Грнчиржова.

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Пресс-секретарь подчеркнула, что "чтобы быть устойчивыми к глобальным угрозам в сфере здравоохранения, необходимо поддерживать глобальное сотрудничество в этой сфере".

"Мы с беспокойством восприняли заявление о выходе из ВОЗ Соединенными Штатами. Мы верим, что администрация США рассмотрит все это перед официальным выходом", – сказала она.

Сейчас ЕС внимательно анализирует вместе с другими партнерами проблемы с финансированием ВОЗ, которые возникнут после возможного выхода США из организации, сообщила пресс-секретарь.

"Мы призываем всех членов ВОЗ решить эту проблему и усилить обязательства по обеспечению предсказуемого и гибкого финансирования ВОЗ", – подчеркнула она.

Напомним, новый президент США Дональд Трамп осуществил обещанный шквал исполнительных решений в первый день вступления в должность, отменив десятки решений своего предшественника Джо Байдена.

Среди прочего, Трамп приказал выйти из состава Всемирной организации здравоохранения, что уже вызвало беспокойство Германии.

Также Трамп приостановил внешнюю помощь США на 90 дней для пересмотра программ.