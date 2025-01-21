Трюдо застеріг Трампа від торговельної війни: будете більше купувати в Росії та Китаю

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав США не запроваджувати обіцяні тарифи на канадські товари, наголосивши, що його країна є надійним торговельним партнером.

Про це він сказав на пресконференції після засідання уряду у Квебеку у вівторок, 21 січня, повідомляє "Європейська правда".

Трюдо підтвердив, що Канаді відомо про наміри Трампа стосовно запровадження тарифів і рішення його адміністрації проаналізувати двосторонні торговельні відносини.

"Президент Трамп сказав, що хоче відкрити золотий вік для Сполучених Штатів. Це потребуватиме більше сталі та алюмінію, більше критично важливих мінералів, більше надійних та доступних джерел енергії – більше всього… Канада має всі ці ресурси", – підкреслив канадський премʼєр.

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Він застеріг, що альтернативою до Канади для Штатів буде "більше ресурсів від Росії, Китаю чи Венесуели".

"Канада є безпечним і надійним партнером у нестабільному світі… Звісно, якщо Трамп вирішить запровадити тарифи проти Канади, Канада відповість. На столі – всі варіанти", – наголосив Трюдо.

Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв накласти 60-відсоткові мита на китайські товари, а також мита у 25% на всі товари з Канади та Мексики.

В інавгураційній промові новий президент США анонсував, що буде "обкладати митами і податками іноземні країни, щоб збагачувати наших громадян", а також створить для цього Службу зовнішніх доходів.

Водночас він вирішив не запроваджувати тарифи проти Китаю у перший день на посаді, натомість доручивши своїй адміністрації дослідити, наскільки справедливою є торгівля з іншими державами.