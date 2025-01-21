Трюдо предостерег Трампа от торговой войны: будете больше покупать у России и Китая

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал США не вводить обещанные тарифы на канадские товары, подчеркнув, что его страна является надежным торговым партнером.

Об этом он сказал на пресс-конференции после заседания правительства в Квебеке во вторник, 21 января, сообщает "Европейская правда".

Трюдо подтвердил, что Канаде известно о намерениях Трампа по поводу введения тарифов и решении его администрации проанализировать двусторонние торговые отношения.

"Президент Трамп сказал, что хочет открыть золотой век для Соединенных Штатов. Это потребует больше стали и алюминия, больше критически важных минералов, больше надежных и доступных источников энергии – больше всего... Канада имеет все эти ресурсы", – подчеркнул канадский премьер.

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Он предостерег, что альтернативой Канаде для Штатов будет "больше ресурсов от России, Китая или Венесуэлы".

"Канада является безопасным и надежным партнером в нестабильном мире... Конечно, если Трамп решит ввести тарифы против Канады, Канада ответит. На столе – все варианты", – подчеркнул Трюдо.

Напомним, во время предвыборной кампании Трамп обещал наложить 60-процентные пошлины на китайские товары, а также пошлины в 25% на все товары из Канады и Мексики.

В инаугурационной речи новый президент США анонсировал, что будет "облагать пошлинами и налогами иностранные страны, чтобы обогащать наших граждан", а также создаст для этого Службу внешних доходов.

В то же время он решил не вводить тарифы против Китая в первый день на посту, зато поручив своей администрации исследовать, насколько справедливой является торговля с другими государствами.