Суд Саксонии подтвердил экстремистский статус "Альтернативы для Германии"

Высший административный суд немецкой Саксонии подтвердил, что ячейку партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в этой земле можно считать правоэкстремистским объединением.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF.

Высшая судебная инстанция Саксонии в своем решении во вторник, 21 января, отклонила апелляцию "АдГ" на решение суда в Дрездене – тот поддержал ее классификацию как правоэкстремистской в июле 2023 года.

"Альтернатива для Германии" не смогла подать срочную апелляцию против своей категоризации в административный суд Дрездена.

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Существовали "достаточные фактические основания" для того, чтобы считать, что партия ведет деятельность, "направленную против человеческого достоинства определенных групп людей" и "против принципа демократии", говорилось в решении суда.

Объявление определенной организации правоэкстремистской в Германии означает, что спецслужбы могут применять так называемые негласные следственные розыскные действия – например прослушивание или слежку – по упрощенной процедуре.

Как известно, немецкий Бундестаг в конце января обсудит предложение о запрете ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

В Федеративной Республике Германия были запрещены только две партии: Социалистическая партия Германии в 1952 году, которая была основана в 1949 году в результате объединения бывших членов НСДАП, и сталинская Коммунистическая партия Германии в 1956 году.

В предвыборной программе "Альтернатива для Германии" предлагает выход страны из ЕС, Парижского климатического соглашения и валюты евро. Недавно ее лидер заявила, что хочет запустить замороженный российский газопровод "Северный поток".