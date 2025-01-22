Трамп не против, чтобы Маск купил TikTok

Президент США Дональд Трамп выразил свою открытость к идее приобретения миллиардером и его соратником Илоном Маском платформы TikTok.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал во время выступления в Белом доме во вторник, его цитирует CNN.

На вопрос, поддержит ли он приобретение приложения технологическим магнатом Илоном Маском, Трамп ответил: "Да, поддержу".

Трамп также отметил важность получения разрешения правительства США для платформы социальных сетей, утверждая, что без него TikTok по сути "ничего не стоит".

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Трамп заявил, что встречался с "крупными владельцами" приложения и подробно рассказал о потенциальной сделке, в которой стоимость TikTok может взлететь до "триллиона долларов", если США предоставят необходимые разрешения.

По словам Трампа, такая договоренность сделает TikTok более ценным, поскольку правительство США станет его стратегическим партнером, что обеспечит долгосрочную прибыльность и успех.

Через несколько часов после своей инаугурации в понедельник Трамп издал указ, который отсрочивает на 75 дней применение закона, требующего запретить TikTok в США, если только он не продаст свою продукцию покупателю из Америки или одному из ее союзников.

В последние дни Трамп неоднократно предполагал, что он может быть открыт к американскому покупателю, который приобретет половину компании и будет управлять ею как совместным предприятием 50 на 50 с нынешним китайским владельцем ByteDance.

Напомним, еще до конца суток 18 января приложение TikTok начало становиться недоступным в США/

Китай призвал Соединенные Штаты прислушаться к "рациональным голосам " относительно TikTok.