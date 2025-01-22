Зеленський порадив Трампу, як йому найкраще натиснути на Путіна

Якщо кремлівський лідер Владімір Путін не захоче вести переговори про завершення війни, президенту США Дональду Трампу треба застосувати тотальні санкції і передати Україні всю зброю, яку вона попросить.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у Давосі на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради 21 січня, повідомляє "Європейська правда".

Президента попросили розповісти про те, який, на його думку, тиск на Росію треба застосувати Дональду Трампу, аби Владімір Путін дійсно сів за стіл переговорів щодо закінчення війни.

"Він (Трамп) може реально застосувати санкції тотально, він знає, як це робити, він бізнесмен. Він розбирається в цьому дуже сильно. Витягнути максимальний об’єм енергетики, зменшити світову ціну (на енергоресурси. – Ред.), а він це зробить без будь-яких пропозицій. Він сам це зробить", – сказав Зеленський.

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Крім того, за словами глави держави, Трамп має сказати Путіну, що "якщо той не припинить війну, він передасть в Україну всю зброю, яку Україна попросить". "Авжеж, не ядерну. Ми з вами адекватні люди", – додав Володимир Зеленський.

Президент США Дональд Трамп 21 січня допустив, що може розглянути запровадження додаткових санкцій проти Росії, якщо та не піде на переговори про завершення війни.

У перший день свого президентства Трамп заявив, що Владімір Путін руйнує Росію, не завершуючи війну.

Путін, вітаючи Трампа із вступом на посаду президента США, заявив про готовність до діалогу щодо розв’язаної ним війни проти України.