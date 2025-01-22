Зеленский посоветовал Трампу, как ему лучше всего надавить на Путина

Если кремлевский лидер Владимир Путин не захочет вести переговоры о завершении войны, президенту США Дональду Трампу надо применить тотальные санкции и передать Украине все оружие, которое она попросит.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в Давосе на встрече с представителями Международной медиарады 21 января, сообщает "Европейская правда".

Президента попросили рассказать о том, какое, по его мнению, давление на Россию надо применить Дональду Трампу, чтобы Владимир Путин действительно сел за стол переговоров об окончании войны.

"Он (Трамп) может реально применить санкции тотально, он знает, как это делать, он бизнесмен. Он разбирается в этом очень сильно. Вытянуть максимальный объем энергетики, уменьшить мировую цену (на энергоресурсы. – Ред.), а он это сделает без каких-либо предложений. Он сам это сделает", – сказал Зеленский.

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Кроме того, по словам главы государства, Трамп должен сказать Путину, что "если тот не прекратит войну, он передаст в Украину все оружие, которое Украина попросит". "Конечно, не ядерное. Мы с вами адекватные люди", – добавил Владимир Зеленский.

Президент США Дональд Трамп 21 января допустил, что может рассмотреть введение дополнительных санкций против России, если та не пойдет на переговоры о завершении войны.

В первый день своего президентства Трамп заявил, что Владимир Путин разрушает Россию, не завершая войну.

Путин, поздравляя Трампа со вступлением в должность президента США, заявил о готовности к диалогу по развязанной им войне против Украины.