Прем'єр Іспанії відповів на критику Трампа щодо витрат на НАТО: "Ми – надійний партнер"

Прем’єр-міністр Іспанії заявив, що країна – "надійний партнер" НАТО, після того, як американський президент Дональд Трамп розкритикував Мадрид за недостатні фінансові внески до оборонного альянсу.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Санчес заявив, що впродовж останнього десятиріччя Іспанія збільшила витрати на оборону на 70%, в той час як її інвестиції в нове обладнання в розмірі 30% перевищують 20%, які вимагає НАТО.

Іспанський прем’єр також сказав, що участь іспанської армії в операціях НАТО "значно вища за середню".

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"Ми є надійним партнером, і я думаю, що потрібно дивитися ширше, щоб зрозуміти, чи віддана країна безпеці союзників по НАТО, чи ні", – наголосив Санчес.

Як передає агентство, за даними НАТО, Іспанія витратила 22,27 млрд доларів на оборону в 2024 році, що є десятим найбільшим внеском в абсолютному вираженні серед 31 члена НАТО, але це становить приблизно 1,28% її ВВП, що є найнижчим показником у відносному вираженні.

За попередніми даними НАТО, минулого року США витратили 3,38% ВВП на оборону.

Агентство зауважило, що у понеділок, 20 січня, Трамп, відповідаючи на питання про внески країни в НАТО заявив, що "Іспанія має дуже низький рівень".

Однак він також помилково припустив, що Іспанія є членом групи країн з економікою, що розвивається, БРІКС, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка та інші.

Зазначимо, Трамп підтвердив, що вважає необхідним для членів НАТО, у тому числі європейських, витрачати на оборону 5% ВВП.

22 січня глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Трамп має рацію, коли каже, що Європейський Союз витрачає недостатньо на оборону.