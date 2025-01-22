Премьер-министр Испании заявил, что страна – "надежный партнер" НАТО, после того как американский президент Дональд Трамп раскритиковал Мадрид за недостаточные финансовые взносы в оборонный альянс.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Санчес заявил, что в течение последнего десятилетия Испания увеличила расходы на оборону на 70%, в то время как ее инвестиции в новое оборудование в размере 30% превышают 20%, которых требует НАТО.

Испанский премьер также сказал, что участие испанской армии в операциях НАТО "значительно выше среднего".

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"Мы являемся надежным партнером, и я думаю, что нужно смотреть шире, чтобы понять, предана ли страна безопасности союзников по НАТО или нет", – подчеркнул Санчес.

Как передает агентство, по данным НАТО, Испания потратила 22,27 млрд долларов на оборону в 2024 году, что является десятым крупнейшим вкладом в абсолютном выражении среди 31 члена НАТО, но это составляет примерно 1,28% ее ВВП, что является самым низким показателем в относительном выражении.

По предварительным данным НАТО, в прошлом году США потратили 3,38% ВВП на оборону.

Агентство отметило, что в понедельник, 20 января, Трамп, отвечая на вопрос о взносах страны в НАТО заявил, что "Испания имеет очень низкий уровень".

Однако он также ошибочно предположил, что Испания является членом группы стран с развивающейся экономикой БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и другие.

Отметим, Трамп подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО, в том числе европейских, тратить на оборону 5% ВВП.

22 января глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Трамп прав, когда говорит, что Европейский Союз тратит недостаточно на оборону.