Мерц обещает запретить въезд нелегальных мигрантов в первый день на посту канцлера

Лидер консервативного ХДС, кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц хочет ввести фактический запрет на въезд для нелегальных иммигрантов, если возглавит правительство – независимо от того, кто станет его партнером по коалиции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мерц заявил на пресс-конференции в четверг, его цитирует издание Bild.

Мерц отметил, что отдаст необходимое распоряжение Министерству внутренних дел в первый же день на посту канцлера – в том числе по развороту нелегалов прямо на границах.

На своей пресс-конференции, посвященной "отвратительному акту" в Ашаффенбурге, Мерц говорил об "абсолютно ничем не сдерживаемой жестокости" в Германии, с которой он не готов смириться. "Мы наконец-то дошли до конца. Мы стоим перед руиной", – заявил Фридрих Мерц.

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Мерц сказал, что хочет предотвратить "попытки нелегального въезда без исключений" – то есть и въезда тех людей, которые имеют право на защиту. Хотя это противоречит европейским нормам, Германия, по его словам, должна "воспользоваться своим правом на приоритет национального законодательства".

Мерц хочет пускать в страну только тех, кто хочет въехать легально, то есть может предъявить паспорт, удостоверение личности и, при необходимости, визу. При этом федеральная полиция должна иметь возможность выдавать ордера на арест мигрантов.

При этом Мерц настоял, что не пойдет в этом вопросе ни на какие компромиссы с потенциальными коалиционными партнерами. Это важно, ведь потенциальные партнеры – партия "Зеленых" – в прошлом яростно боролась против любой принудительной высылки нелегалов на границах.

Канцлер Германии Олаф Шольц также жестко отреагировал на нападение с ножом в Баварии, заявив, что пришло время положить конец подобным инцидентам с участием людей, приехавших в Германию просить убежища.

Нападавшим в Баварии оказался 28-летний мужчина из Афганистана, проживавший в приюте для беженцев и имевший проблемы с ментальным здоровьем.

23 февраля в Германии состоятся досрочные выборы и вопрос нелегальной миграции является одним из центральных в избирательной кампании.