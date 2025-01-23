В Італії депутати пропонують вивести країну з ВООЗ

В Італії законодавці від правої партії "Ліга" віцепрем'єра і міністра транспорту Маттео Сальвіні в Сенаті представили законопроєкт про вихід країни зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Італійські депутати представили відповідний законопроєкт після заяви американського президента Дональда Трампа про вихід США з цієї організації.

Сенатор Клаудіо Боргі та депутат нижньої палати парламенту Альберто Баньяї висловили сподівання, що союзники "Ліги" в уряді підтримають законопроєкт.

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Вони також додали, що хотіли б побачити "ефект доміно" після заяви Трампа.

Після інавгурації Трамп здійснив обіцяний шквал виконавчих рішень у перший день вступу на посаду, скасувавши десятки рішень свого попередника Джо Байдена.

Серед іншого, він наказав вийти зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я, що вже викликало занепокоєння Німеччини.

Коментуючи рішення нового президента США, в ЄС висловили сподівання, що воно ще може бути переглянуте.