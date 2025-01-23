В Италии депутаты предлагают вывести страну из ВОЗ
В Италии законодатели от правой партии "Лига" вице-премьера и министра транспорта Маттео Сальвини в Сенате представили законопроект о выходе страны из состава Всемирной организации здравоохранения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.
Итальянские депутаты представили соответствующий законопроект после заявления американского президента Дональда Трампа о выходе США из этой организации.
Сенатор Клаудио Борги и депутат нижней палаты парламента Альберто Баньяи выразили надежду, что союзники "Лиги" в правительстве поддержат законопроект.
Они также добавили, что хотели бы увидеть "эффект домино" после заявления Трампа.
После инаугурации Трамп осуществил обещанный шквал исполнительных решений в первый день вступления в должность, отменив десятки решений своего предшественника Джо Байдена.
Среди прочего, он приказал выйти из состава Всемирной организации здравоохранения, что уже вызвало беспокойство Германии.
Комментируя решение нового президента США, в ЕС выразили надежду, что оно еще может быть пересмотрено.