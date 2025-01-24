Кандидат на пост главы Пентагона выплатил $50 тысяч женщине, заявившей о сексуальном насилии

Пит Хегсет, кандидат Дональда Трампа на пост главы Пентагона, сообщил сенатскому комитету по вооруженным силам, что он заплатил 50 тысяч долларов в рамках соглашения о конфиденциальности женщине, которая утверждала, что он ее сексуально домогался.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на соответствующие документы.

В письменной переписке с комитетом Хегсет ответил на вопрос сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен об обвинении в сексуальном насилии, которое он публично отрицал и утверждал, что это было "неприятное заявление".

Хегсет, которому так и не было предъявлено обвинение в преступлении в связи с инцидентом 2017 года в Монтерее, штат Калифорния, заявил, что он заключил мировое соглашение, которое включает пункт о конфиденциальности.

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Хегсет объяснил, что соглашение было заключено, чтобы предотвратить ее попытки запятнать его карьеру ведущего Fox News обвинениями, которые, по его словам, были ложными.

Адвокат Хегсета Тим Парлаторе подтвердил CNN в ноябре, что его клиент заплатил обвинительнице спустя много лет после инцидента. Но сумма в долларах не была известна общественности, пока Хэгсет не раскрыл ее перед комитетом.

Хегсет находится на пути к утверждению в Сенате после преодоления ключевого процедурного препятствия. Окончательное голосование за утверждение его кандидатуры ожидается в пятницу, 24 января.

Во время предварительных слушаний в Сенате Хегсет заявил, что будущая администрация понимает природу полномасштабной войны в Украине и выступает за ее скорейшее завершение.