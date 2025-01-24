У Белграді авто наїхало на протестувальників проти влади Сербії, постраждала жінка

Під час протесту проти сербської влади у Белграді в пʼятницю, 24 січня, 25-річна жінка наїхала автомобілем на групу людей, у результаті чого постраждала 28-річна учасниця протесту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє N1.

Інцидент стався на вулиці Юрія Гагаріна в Белграді, де тривав студентський протест проти президента Сербії Александара Вучича.

Близько 15:00 за місцевим часом автомобіль наїхав на групу протестувальників, поранивши 28-річну жінку. Її з травмами, характер яких поки не розкривають, ушпиталили.

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25-річну водійку автомобіля затримали поліцейські, які патрулювали біля місця протесту. За інформацією N1, її затримали на 48 годин за підозрою у спробі вбивства з обтяжувальними обставинами.

Подібний інцидент стався під час протесту минулого тижня в Белграді, коли автомобіль протаранив групу студентів, серйозно поранивши 20-річну дівчину.

У Белграді та інших сербських містах в останні тижні щодня блокують рух транспорту на знак протесту проти загибелі 15 людей в результаті обвалу навісу залізничного вокзалу в Новому Саду в листопаді 2024 року.

Після катастрофи опозиційні партії, студенти та громадськість вийшли на вулиці, звинувачуючи уряд у корупції та недбалості, які призвели до неякісного будівництва.

Урядова коаліція і Вучич особисто відкинули звинувачення і заявили, що всі винні в катастрофі повинні бути притягнуті до відповідальності.

При цьому Вучич звернувся до опозиції з проханням вимагати проведення так званого консультативного референдуму, щоб визначити, яку підтримку він має серед громадян.