В Белграде авто наехало на протестующих против властей Сербии, пострадала женщина

Во время протеста против сербской власти в Белграде в пятницу, 24 января, 25-летняя женщина наехала автомобилем на группу людей, в результате чего пострадала 28-летняя участница протеста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает N1.

Инцидент произошел на улице Юрия Гагарина в Белграде, где продолжался студенческий протест против президента Сербии Александара Вучича.

Около 15:00 по местному времени автомобиль наехал на группу протестующих, ранив 28-летнюю женщину. Ее с травмами, характер которых пока не раскрывают, госпитализировали.

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25-летнюю водительницу автомобиля задержали полицейские, которые патрулировали возле места протеста. По информации N1, ее задержали на 48 часов по подозрению в попытке убийства с отягчающими обстоятельствами.

Подобный инцидент произошел во время протеста на прошлой неделе в Белграде, когда автомобиль протаранил группу студентов, серьезно ранив 20-летнюю девушку.

В Белграде и других сербских городах в последние недели ежедневно блокируют движение транспорта в знак протеста против гибели 15 человек в результате обвала навеса железнодорожного вокзала в Новом Саду в ноябре 2024 года.

После катастрофы оппозиционные партии, студенты и общественность вышли на улицы, обвиняя правительство в коррупции и халатности, которые привели к некачественному строительству.

Правительственная коалиция и Вучич лично отвергли обвинения и заявили, что все виновные в катастрофе должны быть привлечены к ответственности.

При этом Вучич обратился к оппозиции с просьбой потребовать проведения так называемого консультативного референдума, чтобы определить, какую поддержку он имеет среди граждан.