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Зеленський підтримав протести у Словаччині: "Братислава – не Москва"

Новини — Субота, 25 січня 2025, 10:10 — Уляна Кричковська

Президент Володимир Зеленський прокоментував багатотисячні виступи проти політики прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо зближення з Росією.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Зазначимо, у понад 20 словацьких містах увечері в пʼятницю, 24 січня, почались протести під гаслом "Словаччина – це Європа" проти політики уряду Фіцо.

"Братислава ‒ не Москва, Словаччина ‒ це Європа", – прокоментував події Зеленський.

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Раніше цього тижня словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що в країні готується "державний переворот" за участю опозиції, неурядових організацій, ЗМІ, а також "таємної групи експертів" з-за кордону.

Словацька опозиція, яка намагається оголосити вотум недовіри уряду Фіцо, відкидає ці заяви й каже, що вони є лише тактикою залякування громадян.

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Зеленський Фіцо Словаччина Росія
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