Президент Владимир Зеленский прокомментировал многотысячные выступления против политики премьер-министра Словакии Роберта Фицо по сближению с Россией.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Отметим, в более чем 20 словацких городах вечером в пятницу, 24 января, начались протесты под лозунгом "Словакия – это Европа" против политики правительства Фицо.

"Братислава – не Москва, Словакия – это Европа", – прокомментировал события Зеленский.

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Bratislava „za evropské Slovensko“, 24. ledna 2025 pic.twitter.com/3JRCV98IKW – Filip Harzer (@HarzerF) January 24, 2025

Раніше цього тижня словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що в країні готується "державний переворот" за участю опозиції, неурядових організацій, ЗМІ, а також "таємної групи експертів" з-за кордону.

Словацька опозиція, яка намагається оголосити вотум недовіри уряду Фіцо, відкидає ці заяви й каже, що вони є лише тактикою залякування громадян.