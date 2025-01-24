У Словаччині тривають протести проти уряду Роберта Фіцо

У понад 20 словацьких містах увечері в пʼятницю, 24 січня, почались протести під гаслом "Словаччина – це Європа" проти політики уряду Роберта Фіцо.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Акції протесту проти уряду Фіцо у Словаччині організовує ініціатива "Мир Україні" та опозиційні політичні партії. Також повідомляється про протести в Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.

Жиліна Фото: Aktuality

У зв'язку з мітингами поліція вжила заходів безпеки для забезпечення мирного і безпечного перебігу. Вона також закликала всіх поважати інструкції та заклики поліцейських на місцях і бути уважними до інших під час громадських зібрань.

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Кошице Фото: Aktuality

У більшості словацьких міст на протести вийшли кілька тисяч людей. У Кошице, наприклад, ЗМІ нарахували 15 тисяч учасників.

Також повідомляється, що в окремих містах анонсували контракції під гаслом "Словаччина – не Україна". У Братиславі на таку акцію прийшло близько 40 людей.

Раніше цього тижня словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що в країні готується "державний переворот" за участю опозиції, неурядових організацій, ЗМІ, а також "таємної групи експертів" з-за кордону.

Словацька опозиція, яка намагається оголосити вотум недовіри уряду Фіцо, відкидає ці заяви й каже, що вони є лише тактикою залякування громадян.