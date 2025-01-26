FT: у США просять Рубіо виключити Україну з наказу про замороження допомоги 

Американські дипломати звернулися до держсекретаря США Марко Рубіо з проханням терміново звільнити пов'язані з Україною програми від 90-денного заморожування іноземної допомоги та наказів про "припинення роботи".

Про це повідомило видання Financial Times з посилання на відповідні документи, пише "Європейська правда".

Посилаючись на міркування національної безпеки, високопоставлені дипломати з Бюро у справах Європи та Євразії Державного департаменту США звернулися до Рубіо з проханням надати повний виняток, щоб виключити роботу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні з-під дії всеосяжної директиви, яка набула чинності одразу після її видання у п'ятницю.

"Наразі ми не знаємо, чи буде цей запит схвалений – повністю або частково – але з Вашингтона надходять позитивні сигнали", – йдеться в електронному листі, надісланому співробітникам USAID в Україні в суботу.

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Згідно з повідомленням в електронному листі та інформацією, отриманою від представників деяких партнерських організацій, агентство USAID в Україні тимчасово призупинило видачу наказів про зупинення робіт, поки розглядається запит на виняток.

Агентство також попросило співробітників оцінити програми "і знайти способи більш чіткої підтримки директиви держсекретаря зробити США безпечнішими, сильнішими і більш процвітаючими". Але до вечора суботи в Києві деякі організації почали отримувати накази "припинити роботу".

В одному з таких наказувалося "підряднику негайно припинити роботи за контрактом/завданням USAID/Україна", який отримала організація. У наказі зазначалося, що підрядник "не повинен відновлювати роботу ... до отримання письмового повідомлення від замовника про те, що цей наказ про зупинення робіт було скасовано".

У внутрішньому документі, надісланому у п'ятницю до Державного департаменту та USAID, Рубіо доручив призупинити всі нові виплати іноземної допомоги. Співробітникам, які укладають контракти і надають гранти, було доручено "негайно видати накази про зупинку робіт... до тих пір, поки міністр не визначить це за результатами перевірки".

Перегляд, який, як очікується, займе до 85 днів, залишає долю сотень контрактів на отримання зовнішньої допомоги від США на суму понад 70 мільярдів доларів у 2022 фінансовому році в невизначеності.

Посадовці та співробітники неурядових організацій в Україні попереджають, що без дозволу нового держсекретаря такі програми, як підтримка шкіл і лікарень, а також зусилля з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури, опиняться під загрозою зриву.

У розпорядженні Рубіо є деякі винятки, зокрема, "схвалені винятки" щодо військового фінансування Ізраїлю та Єгипту, а також іноземної надзвичайної продовольчої допомоги. Але в розпорядженні Рубіо не згадується про такий виняток для України.

Український урядовець, обізнаний з цим питанням, підтвердив виданню, що військова допомога США не підпадає під дію наказу про заморожування. В суботу президент Володимир Зеленський підтвердив, що американська зброя не припинила надходити до України.