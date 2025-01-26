FT: в США просят Рубио об исключении Украины из приказа о заморозке помощи

Американские дипломаты обратились к госсекретарю США Марко Рубио с просьбой срочно освободить связанные с Украиной программы от 90-дневного замораживания иностранной помощи и приказов о "прекращении работы".

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на соответствующие документы, пишет "Европейская правда".

Ссылаясь на соображения национальной безопасности, высокопоставленные дипломаты из Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США обратились к Рубио с просьбой предоставить полное исключение, чтобы исключить работу Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине из-под действия всеобъемлющей директивы, которая вступила в силу сразу после ее издания в пятницу.

"Пока мы не знаем, будет ли этот запрос одобрен – полностью или частично – но из Вашингтона поступают позитивные сигналы", – говорится в электронном письме, направленном сотрудникам USAID в Украине в субботу.

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Согласно сообщению в электронном письме и информации, полученной от представителей некоторых партнерских организаций, агентство USAID в Украине временно приостановило выдачу приказов об остановке работ, пока рассматривается запрос на исключение.

Агентство также попросило сотрудников оценить программы "и найти способы более четкой поддержки директивы госсекретаря сделать США более безопасными, более сильными и более процветающими". Но к вечеру субботы в Киеве некоторые организации начали получать приказы "прекратить работу".

В одном из таких приказывалось "подрядчику немедленно прекратить работы по контракту/заданию USAID/Украина", который получила организация. В приказе отмечалось, что подрядчик "не должен возобновлять работу ... до получения письменного уведомления от заказчика о том, что этот приказ о приостановлении работ был отменен".

Во внутреннем документе, направленном в пятницу в Государственный департамент и USAID, Рубио поручил приостановить все новые выплаты иностранной помощи. Сотрудникам, которые заключают контракты и предоставляют гранты, было поручено "немедленно издать приказы об остановке работ... до тех пор, пока министр не определит это по результатам проверки".

Пересмотр, который, как ожидается, займет до 85 дней, оставляет судьбу сотен контрактов на получение внешней помощи от США на сумму более 70 миллиардов долларов в 2022 финансовом году в неопределенности.

Чиновники и сотрудники неправительственных организаций в Украине предупреждают, что без разрешения нового госсекретаря такие программы, как поддержка школ и больниц, а также усилия по развитию экономической и энергетической инфраструктуры, окажутся под угрозой срыва.

В распоряжении Рубио есть некоторые исключения, в частности, "одобренные исключения" в отношении военного финансирования Израиля и Египта, а также иностранной чрезвычайной продовольственной помощи. Но в распоряжении Рубио не упоминается о таком исключении для Украины.

Украинский чиновник, знакомый с этим вопросом, подтвердил изданию, что военная помощь США не подпадает под действие приказа о замораживании. В субботу президент Владимир Зеленский подтвердил, что американское оружие не прекратило поступать в Украину.