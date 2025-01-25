Зеленський відреагував на дані про зупинку новою адміністрацією США зовнішньої допомоги

Президент України Володимир Зеленський прокоментував дані про те, що нова адміністрація США президент Дональда Трампа зупинила на 90 днів видачу більшості чинних грантів іноземної допомоги.

Про це український президент сказав під час пресконференції зі своєю молдовською колегою Маєю Санду, його цитує Радіо Свобода, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, військова допомога Україні з боку США наразі не зупинена.

"Я знаю є велика кількість інституцій у всьому світі, які підтримували раніше урядом США. Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна. І те, чим займаюся я. Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена, Слава Богу", – сказав він.

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Раніше стало відомо, що новий держсекретар США Марко Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості існуючих грантів іноземної допомоги.

Один чинний посадовець Державного департаменту, а також двоє колишніх посадовців адміністрації Джо Байдена заявили, що ця пауза, схоже, зупинить допомогу ключовим союзникам, таким як Україна, Йорданія і Тайвань.

Водночас кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш із посиланням на співрозмовників у Пентагоні пояснив у себе в X (Twitter), що "цей указ військової підтримки не стосується".

У перший день роботи президентом США Трамп підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги на 90 днів, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Після цього сенатор від Демократичної партії США Кріс Кунс висловив побоювання, що указ Трампа може поставити під загрозу допомогу Україні на зимовий період.

В українському МЗС заявили, що зʼясовують наслідки указу для допомоги Києву в американської сторони.