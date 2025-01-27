Проросійські політики Молдови привітали Лукашенка з "переобранням"
Проросійські молдовські політики привітали самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка з переобранням на "виборах", які проводили у неділю.
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
Привітання білоруському диктатору опублікували у своїх соцмережах експрезидент Молдови, лідер соціалістів Ігор Додон, а також олігарх Ілан Шор та обрана від його партії керівниця автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул.
Додон прокоментував "намальовані" Лукашенку майже 87% голосів словами про те, що це "переконлива перемога", яка свідчить "про високу довіру білоруського народу до свого лідера та міцну підтримку його політики".
Ілан Шор заявив, що білоруси "проголосували за суверенне теперішнє і майбутнє, незалежну внутрішню і зовнішню політику, багатополярний світ, традиційні цінності, за повагу до самих себе, надійність і стабільність".
"Александр Григорович за багато років усім довів: на першому місці у нього і команди інтереси білоруського народу. І не раз підкреслював: йому глибоко плювати, що про нього думають на Заході", – написав Шор.
Гуцул заявила, що завдяки Лукашенку "Білорусь впевнено йде шляхом економічного розвитку, соціальної справедливості та зміцнення міжнародних позицій", побажала Лукашенку "невичерпної енергії та нових успіхів" і запевнила, що Гагаузія "цінує дружні і конструктивні відносини з Білоруссю".
Нагадаємо, у ЄС заявили про фіктивність і нелегітимність "виборів" президента Білорусі 26 січня. Заяву від імені усіх 27 країн не вдалося узгодити через опір Угорщини – за даними ЗМІ, вона лишилась єдиною блокуючою країною після того, як Словаччина все ж підтримала заяву.
Лукашенко заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента.
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