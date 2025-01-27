Проросійські політики Молдови привітали Лукашенка з "переобранням"

Проросійські молдовські політики привітали самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка з переобранням на "виборах", які проводили у неділю.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Привітання білоруському диктатору опублікували у своїх соцмережах експрезидент Молдови, лідер соціалістів Ігор Додон, а також олігарх Ілан Шор та обрана від його партії керівниця автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул.

Додон прокоментував "намальовані" Лукашенку майже 87% голосів словами про те, що це "переконлива перемога", яка свідчить "про високу довіру білоруського народу до свого лідера та міцну підтримку його політики".

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Ілан Шор заявив, що білоруси "проголосували за суверенне теперішнє і майбутнє, незалежну внутрішню і зовнішню політику, багатополярний світ, традиційні цінності, за повагу до самих себе, надійність і стабільність".

"Александр Григорович за багато років усім довів: на першому місці у нього і команди інтереси білоруського народу. І не раз підкреслював: йому глибоко плювати, що про нього думають на Заході", – написав Шор.

Гуцул заявила, що завдяки Лукашенку "Білорусь впевнено йде шляхом економічного розвитку, соціальної справедливості та зміцнення міжнародних позицій", побажала Лукашенку "невичерпної енергії та нових успіхів" і запевнила, що Гагаузія "цінує дружні і конструктивні відносини з Білоруссю".

Нагадаємо, у ЄС заявили про фіктивність і нелегітимність "виборів" президента Білорусі 26 січня. Заяву від імені усіх 27 країн не вдалося узгодити через опір Угорщини – за даними ЗМІ, вона лишилась єдиною блокуючою країною після того, як Словаччина все ж підтримала заяву.

Лукашенко заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента.

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