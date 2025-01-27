Пророссийские политики Молдовы поздравили Лукашенко с "переизбранием"

Пророссийские молдовские политики поздравили самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с переизбранием на "выборах", которые проводили в воскресенье.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Поздравления белорусскому диктатору опубликовали в своих соцсетях экс-президент Молдовы, лидер социалистов Игорь Додон, а также олигарх Илан Шор и избранная от его партии руководитель автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул.

Додон прокомментировал "нарисованные" Лукашенко почти 87% голосов словами о том, что это "убедительная победа", которая свидетельствует "о высоком доверии белорусского народа к своему лидеру и прочную поддержку его политики".

Реклама:

Илан Шор заявил, что белорусы "проголосовали за суверенное настоящее и будущее, независимую внутреннюю и внешнюю политику, многополярный мир, традиционные ценности, за уважение к самим себе, надежность и стабильность".

"Александр Григорьевич за многие годы всем доказал: на первом месте у него и команды интересы белорусского народа. И не раз подчеркивал: ему глубоко плевать, что о нем думают на Западе", – написал Шор.

Гуцул заявила, что благодаря Лукашенко "Беларусь уверенно идет по пути экономического развития, социальной справедливости и укрепления международных позиций", пожелала Лукашенко "неисчерпаемой энергии и новых успехов" и заверила, что Гагаузия "ценит дружеские и конструктивные отношения с Беларусью".

Напомним, в ЕС заявили о фиктивности и нелегитимности "выборов" президента Беларуси 26 января. Заявление от имени всех 27 стран не удалось согласовать из-за сопротивления Венгрии – по данным СМИ, она осталась единственной блокирующей страной после того, как Словакия все же поддержала заявление.

Лукашенко заявил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе "выборы" президента.

Смотрите также полное интервью "ЕвроПравды" с лидером беларусской оппозиции в изгнании Светланой Тихановской о войне, освобождении Беларуси, российской оппозиции и захвате Украины.