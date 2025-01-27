ЗМІ: Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання "переобрання" Лукашенка

Угорщина не погодила спільну заяву країн Євросоюзу стосовно невизнання президентських "виборів" у Білорусі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на поінформовані джерела у Брюсселі, пише "Європейська правда".

У ЄС планували опублікувати спільну заяву про невизнання білоруських виборів, де Лукашенку "намалювали" майже 87% голосів. У тексті йдеться про те, що президентські вибори у Білорусі в умовах безпрецедентних репресій та обмеження роботи ЗМІ неможливо вважати вільними, чесними та легітимними.

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Білоруська служба "Радіо Свобода" спершу повідомляла, що проєкт заяви не підтримують Угорщина та Словаччина.

Врешті Братислава підтримала заяву, а Угорщина єдиною з усіх 27 країн-членів відмовилась підписати її.

У зв’язку з цим верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос змушені були публікувати свою заяву, де оголосили про фіктивність і нелегітимність "виборів" президента Білорусі 26 січня.

Лукашенко заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента.

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