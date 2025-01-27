ЗМІ: Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання "переобрання" Лукашенка
Угорщина не погодила спільну заяву країн Євросоюзу стосовно невизнання президентських "виборів" у Білорусі.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на поінформовані джерела у Брюсселі, пише "Європейська правда".
У ЄС планували опублікувати спільну заяву про невизнання білоруських виборів, де Лукашенку "намалювали" майже 87% голосів. У тексті йдеться про те, що президентські вибори у Білорусі в умовах безпрецедентних репресій та обмеження роботи ЗМІ неможливо вважати вільними, чесними та легітимними.
Білоруська служба "Радіо Свобода" спершу повідомляла, що проєкт заяви не підтримують Угорщина та Словаччина.
Врешті Братислава підтримала заяву, а Угорщина єдиною з усіх 27 країн-членів відмовилась підписати її.
У зв’язку з цим верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос змушені були публікувати свою заяву, де оголосили про фіктивність і нелегітимність "виборів" президента Білорусі 26 січня.
Лукашенко заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента.
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