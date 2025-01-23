Молодь у низці країн Європи мало знає про Голокост – опитування

Опитування у низці країн Європи і США показало, що багато людей, особливо серед молоді, мало знають про Голокост, і при цьому абсолютна більшість опитаних припускають, що подібний злочин може повторитися.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати дослідження у загалом 10 країнах на замовлення єврейської організації Claims Conference, що привернуло увагу європейських ЗМІ.

У рамках Індексу обізнаності про Голокост вирішили дослідити, наскільки у сучасних суспільствах західних держав пам’ятають про Голокост і знають ключові факти про нього. Опитування проводилося зокрема у Німеччині, Австрії, Угорщині, Польщі, Румунії, Франції, Британії і США.

Серед несподіваних знахідок дослідження – що значна частка респондентів серед молоді віком до 30 років "не впевнені", чи щось чули про Голокост до участі в опитуванні. Зокрема, так відповіли 46% молодих людей у Франції, 12% у Німеччині, 14% в Австрії.

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Серед американців 48% опитаних не змогли пригадати жодної назви німецьких таборів смерті.

Багато респондентів виявились необізнаними про масштаби Голокосту – у низці країн Європи від понад чверті до п’ятої частини респондентів вважали, що внаслідок Голокосту загинуло 2 мільйони євреїв або менше. У Німеччині, де темі приділяють особливу увагу в освітній програмі, так відповіли 18% опитаних.

Значна частка респондентів сумніваються у достовірності цифр про кількість жертв Голокосту. Так, у Франції та Австрії сумніви висловили 25% опитаних, у Німеччині – 24%.

У віковій групі до 30 років винятковим виявився результат у Румунії – 53% респондентів вважають дані про кількість жертв дуже завищеними. У Франції це 33%, у Німеччині – 15%, в Австрії – 21%, Польщі – 14%.

У всіх країнах, крім Румунії, більшість опитаних вважають можливим повторення подібного злочину. Найбільші ці побоювання у США, де такої думки 76%. У Франції це 63%, Німеччині – 61%, Угорщині – 52%, Польщі – 54%.

У Берліні повідомляли про "рекордну" кількість інцидентів на ґрунті антисемітизму за перше півріччя 2024 року.

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