В Европе чтят память жертв Холокоста и призывают к борьбе с антисемитизмом

В понедельник, 27 января, в Европейском Союзе чтят память жертв Холокоста и 80-летие освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, представители стран ЕС призывают к борьбе с антисемитизмом.

Об этом пишет "Европейская правда".

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил глубокое соболезнование всем жертвам, которых немецкий нацистский режим лишил жизни.

Реклама:

"Мы скорбим из-за их смерти. И выражаем свое глубокое сочувствие. Мы никогда их не забудем. Ни сегодня, ни завтра", – написал он.

В Польше заявили, что 27 января исполняется 80 лет со дня освобождения немецкого нацистского лагеря Аушвиц, где погибло более 1,1 млн человек.

"Мы отдаем дань памяти жертвам и тем, кто выжил, чьи свидетельства являются незаменимым источником правды", – отметили в польском Министерстве иностранных дел.

Свои соболезнования выразил и президент Литвы Гитанас Науседа. Он подчеркнул, что это событие показало крайнюю грань зла.

"Холокост показал крайнюю грань зла, к которой никто не должен даже приближаться. Никогда больше", – заявил литовский лидер.

Почтили память 6 миллионов жертв геноцида и в латвийском и эстонском министерствах иностранных дел.

"Наш долг – сохранить память о Холокосте и убедиться, что "никогда снова" – это не просто слова", – написал глава МИД Эстонии Маргус Тсакхна.

Отметим, в Берлине сообщали о "рекордном" количестве инцидентов на почве антисемитизма за первое полугодие 2024 года.

23 января писали, что опрос в ряде стран Европы и США показал, что многие люди, особенно среди молодежи, мало знают о Холокосте, и при этом абсолютное большинство опрошенных предполагают, что подобное преступление может повториться.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Еврейский погром XXI века: как беспорядки в Амстердаме поставили новые вопросы для Европы.