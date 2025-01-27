Як словаки мітингують проти дружби з РФ і чи загрожує Фіцо відставка

Протягом останнього місяця голова словацького уряду Роберт Фіцо та його підлеглі зробили все можливе, щоб розпалити у країні гостру політичну кризу.

Конфлікт з Україною, візит у Москву до Владіміра Путіна, погрози депортувати з країни українських біженців, натяки про можливий вихід з ЄС – все це призвело до безпрецедентних протестів у країні.

А на додачу – де-юре владна коаліція втратила більшість, що додатково збільшує ймовірність дострокових виборів.

Про складну політичну ситуацію, у якій опинився словацький прем’єр, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Фіцо лякає "Майданом": як масштабні протести у Словаччині наближають зміну влади. Далі – стислий її виклад.

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У вівторок, 21 січня, парламент Словаччини планував розглянути ініціативу про недовіру уряду Роберта Фіцо.

Словацькому прем’єру насправді не загрожувала відставка, бо для цього не вистачало голосів.

За таких розкладів голосування щодо вотуму недовіри могло принести лише психологічні неприємності Роберту Фіцо – прем’єр мав відповідати на гострі запитання опозиції та терпіти їхні критичні заяви.

І саме це виявилося неприйнятним для Фіцо.

Несподівано прем’єр оголосив, що засідання буде закритим, адже він має намір зачитати на ньому доповідь SIS – словацької служби держбезпеки – про плани вчинити насильницький переворот у країні. Зокрема, Фіцо стверджує, що на території Словаччини діє "експертна група", яка займалася "подіями в Грузії", а також протестами на українському Майдані.

Зачитавши цю доповідь, голова словацького уряду покинув парламент.

У відповідь опозиція була вимушена відкликати законопроєкт про вотум недовіри, щоб внести його пізніше.

Чинний президент Петер Пеллегріні підтримав прем’єра, в тому числі заявивши про наявність ризиків державного перевороту.

Втім, Пеллегріні не став оголошувати надзвичайний стан та забороняти масові протести у країні, бо це могло би призвести до протилежного ефекту.

Але протести мають природній характер, заявляють їхні учасники.

"Нас привела сюди не якась темна і злісна сила з-за кордону, як ви намагаєтесь донести своїм виборцям. Темна і зла сила, яка привела нас сюди, на жаль, домашня. Це нинішній уряд Словацької Республіки", – так на мітингу 24 січня до прем’єра Фіцо звернувся відомий словацький актор Томаш Машталір.

Ця промова стала дуже популярною у словацьких медіа, оскільки він дуже яскраво описав і ситуацію в країні, і причини протестів.

"Ваша мета – прикривати всі свої невдачі брехнею, навіть підлими нападками на країну, яка захищається від незаконної російської агресії ціною життів власних синів і дочок – що не тільки боягузливо, але й ганебно. Ось чому ми тут", – заявив, серед іншого, Машталір.

Це вже другі масові протести, що прокаталися Словаччиною, після візиту Фіцо до Москви.

І вони вийшли ще більш масовими, оскільки за цей місяць прем’єр не дав пояснення причин цього візиту, більш того – риторика його однопартійців дедалі більше ставала антизахідною.

Масштаб протестів ставить уряд перед дуже непростим викликом – хай як би Фіцо не переконував, що насправді третина протестувальників є не словаками, а українцями, вони доводять – загальне несприйняття нинішньої влади є надзвичайно потужним.

Нові протести у Словаччині заплановані на лютий. І не виключено, що вони виявляться ще потужнішими. Адже окрім того, що уряд Словаччини не припиняє атакувати західний вектор країни, шанси на проведення дострокових виборів поступово зростають. Останні соціологічні заміри фіксують, що дострокові вибори мають привести до зміни влади, хоч нинішня опозиція й матиме хитку більшість.

Але Фіцо не здається і намагається долучити до коаліції опозиційну партію – Християнсько-демократичний руху.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Фіцо лякає "Майданом": як масштабні протести у Словаччині наближають зміну влади.