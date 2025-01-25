Фіцо про масові протести проти себе: третина учасників – українці

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, коментуючи масові протести проти політики його уряду, заявив, що організатори акцій обманюють учасників, а третина з тих, хто бере в них участь нібито є українцями.

Заяву словацького прем’єра наводить Aktuality, повідомляє "Європейська правда".

Фіцо також сказав, що не піде у відставку, незважаючи на вимогу десятків тисяч людей на протестах по всій Словаччині в п'ятницю.

За його словами, уряд може бути замінений лише після парламентських виборів.

Реклама:

Очільник словацького уряду кілька разів повторив, що люди на протестах були обмануті організаторами.

Насправді, за його словами, це чиста брехня, що його уряд хоче вийти з ЄС.

"Тут вигадується історія, яка є оманливою. Що нам потрібно вивести людей на вулиці, щоб не допустити виходу Словаччини з ЄС. Будь-яка компетентна людина знає, що уряд ніколи не робив жодного кроку, який би поставив під загрозу членство в ЄС", – додав прем'єр-міністр.

Говорячи про протестувальників, Фіцо також зазначив, що третина з них – українці, "які виступають проти словацького уряду".

"Я не розумію, чому українці мають сварити словацький уряд", – сказав він.

Як повідомляли, 24 січня люди вийшли на вулиці майже в 30 словацьких містах під гаслом "Словаччина – це Європа" проти політики уряду Роберта Фіцо щодо зближення з Росією. Також мітинги пройшли у Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.

Загалом на протестах по всій Словаччині зібралося близько 100 тисяч людей.